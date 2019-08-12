РИАМО - 12 авг. В Ивантеевскую городскую больницу Минздрава Московской области за неделю устроились на работу три участковых врача-терапевта, всего во взрослой поликлинике Ивантеевской больницы теперь ведут прием 15 терапевтов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Первоочередной важнейшей задачей для нас является решение проблемы кадрового дефицита для оказания медицинской помощи в полном объеме. Для этого ведется большая работа по привлечению специалистов-медиков. Только с начала года в нашу больницу трудоустроились 18 врачей, среди них психиатр, невролог, травматолог-ортопед, врач–офтальмолог детский и другие», — сказал главный врач Ивантеевской больницы Сергей Багин.



Он добавил, что скоро на работу выйдут еще двое терапевтов. Такие меры призваны ускорить оказание медицинской помощи населению Ивантеевки, сократить время ожидания приема специалиста.