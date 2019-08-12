РИАМО - 12 авг. Возле Центральной детско-юношеской библиотеки в подмосковном Серпухове появилась скульптура павлина с книгой, это шестая подобная скульптура в городе, первой был павлиненок-театрал, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В семье павлинов пополнение! Еще одна скульптура птицы появилась около Центральной детско-юношеской библиотеки. Павлин сидит на стопке книг и увлечено читает одну из них. Это уже шестой арт-объект, посвященный символу города», — говорится в сообщении.

Планируется, что в городе появится еще семь птиц в значимых для Серпухова местах.

Первым в городе появился павлиненок-театрал, которого установили у входа в Городской музыкально-драматический театр. Остальных разместили около стадиона «Труд», на улице Октябрьская, возле Серпуховского историко-художественного музея и Следственного комитета. Все скульптуры создает известный серпуховичам скульптор Илья Дюков. Павлинята станут основой квеста, суть которого - найти в Серпухове каждого из них, дотронуться и загадать желание.