РИАМО – 12 авг. Троицкий суд оштрафовал юриста фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП», — сказала пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На выборы зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты. 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции.