РИАМО - 12 авг. В столице закончилось интернет-голосование фотоконкурса «Планета Москва – 2019», всего на конкурс поступило почти 4 тысячи работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Голосование проходило на портале «Активный гражданин» и на странице департамента в Facebook.

«Всего на конкурс в этом году поступило 3759 работ. В онлайн-голосовании на странице департамента в Facebook участвовали 200 работ, вошедших в шорт-лист по решению профессионального жюри. На странице «Активного гражданина» соревновалась 21 работа в специальной номинации «Строители в лицах. Ветераны-строители», где представлены портреты как действующих строителей, так и ветеранов отрасли», - отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новая номинация приурочена к празднованию 25-летия фонда ветеранов-строителей Москвы.

Победу в голосовании на «Активном гражданине» завоевал Дмитрий Зверев со своей работой «Портрет метростроевца. На строительстве станции «Савеловская», набравшей почти 44 тысячи голосов. Второе место заняла Наталья Феоктистова, представившая работу «Три богатыря» (37,7 тысячи голосов), а третье место досталось Елене Климаковой со снимком «С.В. Демидов, строитель Волго-Донского канала, заслуженный архитектор РФ» (28,5 тысячи голосов).

На странице департамента в Facebook также были отобраны три победителя — Ашот Григорян, представивший снимок «Крылатые качели» (262 лайка), Татьяна Белякова с фотографией «Кубинский бриллиант» (210 лайков) и Николай Портнов с работой «Фонтан у метро «ЦСКА» (195 лайков).

Победителей фотоконкурса «Планета Москва – 2019» наградят на церемонии, которая пройдет 17 августа в парке «Зарядье». В этот же день откроется выставка работ финалистов. Мероприятие начнется в 12:00 в малом амфитеатре парка. Позже снимки финалистов выставят в «Доме на Брестской» и в мэрии Москвы.

Конкурс «Планета Москва» собрал лучшие работы в пяти номинациях — «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса» и «Строители в лицах. Ветераны – строители».