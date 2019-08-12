РИАМО - 12 авг. В Главгосстройнадзор Московской области поступили извещения о начале строительства 11 объектов, среди них многоэтажки и детский сад, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Застройщики сообщили о начале строительства жилых домов на территории ЖК «Государев дом» в Ленинском округе, ЖК «Люберцы» в городском округе Люберцы и ЖК «Столичный» в Балашихе. Также в горокруге Балашиха начаты работы подготовительного периода для строительства магазина спортивных товаров «Декатлон», — говорится в сообщении.

Детский сад на 190 мест будет построен на улице Хлебозаводская в Ивантеевке, а в деревне Лешково в городском округе Истра появится здание торгового центра. Производственно-складские здания возведут в Химках и деревне Дубинино городского округа Солнечногорск.

Также поступили извещения о начале строительства котельной в Павловском Посаде и автозаправочного комплекса в Наро-Фоминске.

«Инспекторским составом ведомства составлены графики плановых проверок данных объектов на весь период строительства», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.