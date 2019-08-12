РИАМО – 12 авг. Центробанк выпустил памятные монеты с изображениями персонажей мультфильма «Бременские музыканты», коллекционными монетами можно совершать все виды платежей без каких-либо ограничений, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Всего в серии «Российская (советская) мультипликация» будет представлено три варианта монет. Одним из них будет серебряная монета номиналом в три рубля. Ее выпустят тиражом три тысячи штук. Два других вида монет выполнят из недрагоценных металлов номиналом в 25 рублей. Их тираж в обычном цвете составит 450 тысяч, а в цветном — 50 тысяч штук», — говорится в сообщении.

Коллекционными монетами можно совершать все виды платежей без каких-либо ограничений. Они обязательны к приему по номиналу.