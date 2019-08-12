РИАМО – 12 авг. По данным Росстата, в России уменьшилось количество компаний в госсобственности, больше всего участие государства сократилось в обрабатывающей промышленности, сообщает в понедельник kp.ru.

«С 2016 по 2019 год общее число госкомпаний сократилось на 9% - с 65,5 тысячи до 59,6 тысячи. Из них около 30% - это компании, в которых государство владеет только определенной долей акций», — говорится в сообщении.

Больше всего участие государства сократилось в обрабатывающей промышленности. В этой сфере число госпредприятий уменьшилось в три раза. Доля государства в сфере торговли ремонта снизилась на 43%, в строительстве – на 33%.

Снизилось и число государственных компаний в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства.

В то же время в отраслях распределения газа, электричества и воды присутствие компаний с госучастием выросло.