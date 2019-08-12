РИАМО - 12 авг. Новый современный стадион появится в городском округе Рошаль, контракт на разработку проектной документации заключен с ООО «Финансово-строительная компания «Монолит», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Согласно плану, в состав нового спортивного объекта войдут спортивное ядро с футбольным полем, линейными беговыми дорожками и универсальными спортивными площадками для игр с необходимым оборудованием и инвентарем. Сам стадион будет рассчитан на 2,5 тысячи мест», — говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе проектирования уделят удобству передвижения и безопасности спортивного объекта.

«Завершить работы и ввести стадион в эксплуатацию планируется в 2021 году», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Проектирование и строительство объекта осуществят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование — за счет средств областного и муниципального бюджетов.