РИАМО - 12 авг. В Волоколамске определили подрядчика, который достроит музыкальную школу на улице Парковой, контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Листпромстрой», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Согласно проектной документации, в новом здании образовательного учреждения, расположенном вблизи городского парка, предусмотрены 30 учебных кабинетов, концертный зал на 120 мест, а также вестибюль и административно-технический блок. Новая школа сможет принимать 600 учащихся», — говорится в сообщении.

Территорию школы благоустроят и озеленят. Здание будет доступно для колясочников.

«Завершить строительство и ввести музыкальную школу в эксплуатацию планируется до конца 2019 года», — заключил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств.

Контракт с предыдущим подрядчиком на строительство объекта был расторгнут из-за срыва сроков в 2018 году.