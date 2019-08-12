РИАМО - 12 авг. За неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратилось более 2 тысяч человек, регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Основные случаи присасывания клещей связаны с выездами жителей области за город на территории деревень и дачных участков, а также при посещении лесных массивов.

«С начала сезона 2019 года в Московской области обработано более 3,2 тысячи гектаров территорий, в том числе более 1,6 тысячи гектаров на территории летних оздоровительных учреждений. Акарицидные обработки проводятся в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных организациях и зонах отдыха», — говорится в сообщении.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, в государственных медицинских учреждениях области проводятся бесплатные профилактические прививки. Против клещевого энцефалита вакцинированы 9 754 человека, в том числе 2 686 детей.

«По данным лабораторных исследований клещей, исследованных в лабораториях Московской области, установлено отсутствие в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита, однако в 17,2% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3,39% – гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,25% – моноцитарного эрлихиоза человека», – добавляется в сообщении.

В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организацией лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе.

Самостоятельно снимать клеща следует только в том случае, если отсутствует возможность обратиться в медицинскую организацию. Снятого клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию.

Клещевым вирусным энцефалитом можно заразиться не только при укусе клеща, но и при употреблении в пищу сырого козьего молока.

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