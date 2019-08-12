РИАМО - 12 авг. Для жителей города Дубна открылся новый офис «Мои документы», он расположен в центре города, в районе Черная речка, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «МО МФЦ».

Новый офис находится по адресу: улица Станционная, дом 32.

«Для заявителей будут работать 12 окон предоставления государственных и муниципальных услуг, а также четыре окна цифрового МФЦ для подачи заявлений в электронном виде на региональном портале госуслуг. Режим работы офиса - с 8:00 - 20:00 с понедельника по субботу. Выходной день – воскресенье», — говорится в сообщении.

Помещение офиса отвечает всем предъявляемым требованиям, в том числе оборудовано для людей с ограниченными возможностями.

В открытии приняли участие представители администрации городского округа, директор многофункционального центра Ирина Палькина, а также директор уполномоченного МФЦ Михаил Анисимов.

«Открытие данного офиса - важный шаг для улучшения комфортности и доступности отделений МФЦ для жителей городского округа. Данный МФЦ оснащен в соответствии с требованиями Регстандарта: здесь и электронная очередь, и детский уголок, и четыре оборудованных места доступа к региональному порталу государственных и муниципальных услуг. На данный момент в Московской области функционируют 123 офиса. До конца года планируется открытие еще трех отделений», - отметил Анисимов.