РИАМО - 12 авг. За неделю с 5 по 11 августа 2019 года в Московской области начали строить 1575 квартир, введены в эксплуатацию новая школа и завод, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

Из 1575 квартир 1272 будет построено в Подольске. Также за неделю в эксплуатацию ввели 14 нежилых объектов, выдано разрешение на строительство 26 нежилых объектов и семи жилых домов.

«За неделю были введены в эксплуатацию: общеобразовательная школа в Долгопрудном, пять складских корпусов, гостиница в Красногорске, логистический промышленный парк «Валищево» в Подольске, завод по производству декоративной бумаги в Чехове», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Разрешения на строительство получила школа на 525 мест (без начальных классов) в Коломне, пристройка на 100 мест к зданию школы с углубленным изучением отдельных предметов в Электростали, встроено-пристроенная поликлиника в Балашихе, индустриальный парк «PNK-Парк Пушкино», девять складов, дом отдыха в Мытищах.