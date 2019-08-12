РИАМО - 12 авг. Airbus представит свои новейшие разработки на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, в том числе космическое оборудование и самолет А350-900 (MSN002), говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Новейший самолет компании А350-900 (MSN002) будет представлен на статической экспозиции, а также примет участие в демонстрационных полетах с 27 по 31 августа. <…> Самолет отличает карбоновая ливрея, которая символизирует передовые технологии по использованию композитных материалов в конструкции лайнера (порядка 53%)», — говорится в сообщении.

На самолете установят некоторые элементы Airbus Connected Experience, новейшего решения компании, которое позволит не только повысить уровень пассажирского комфорта, но и улучшить взаимодействие экипажа и пассажиров во время полета. На стенде Airbus в павильоне F3 будет представлен весь спектр деятельности компании в России. Так, подразделение Airbus Defence and Space впервые покажет космическое оборудование.

«Основной темой стенда Airbus станет 50-летний юбилей, который компания отмечает в этом году. Экспозиция будет также включать в себя крупноразмерные модели самолетов А321LR и А350-1000, продукцию космического подразделения по наблюдению за поверхностью Земли и интерактивную зону, посвященную новым сервисам компании, включая платформу по сбору и обработке данных Skywise», — отмечается в сообщении.

Посетители стенда смогут совершить виртуальное путешествие в мир Airbus и увидеть, как будет выглядеть будущее авиации.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На мероприятии представят новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий.