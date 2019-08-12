РИАМО - 12 авг. В Озерах отметили День города, в рамках праздника прошли спортивные соревнования, флешмобы, парад невест и фестиваль ретро-машин, праздник завершился фейерверком, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Свое название город унаследовал от деревеньки Озерок или Озерки, в которой в 1834 году было всего 90 дворов с населением менее 500 человек. Статус села Озеры получили в 1851 году, когда здесь была построена приходская церковь. Село входило в состав Горской волости Коломенского уезда Московской губернии», — говорится в сообщении.

Статус города Озеры получили в августе 1925 года, статус исторического города — в 1990.

Глава городского округа Озеры Алла Черкасова вместе с делегацией из города-побратима Столбцы (Республика Беларусь), представителями депутатского корпуса городского округа Озеры возложили цветы к памятнику озерчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В краеведческом музее имени А.П. Дорониной прошла обзорная экскурсия, а во Дворце культуры гостей встретили девушки в свадебных платьях. Парад невест проводится в городе уже третий год.

На Коммунистической площади прошли показательные выступления клуба реконструкций «Княжий стяг», там же прошла выставка ретро-машин.

«Наш город гордится своей историей, ему уже 94 года! Для тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды и неразрывно связал свою судьбу с ним, – это малая Родина, самая прекрасная и удивительная, название которой говорит само за себя», — отметила глава городского округа.

В День города она также вручила озерчанам награды от губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона. Жителей города также поздравил депутат Мособлдумы Александр Наумов.

В городе прошел концерт, праздничное настроение озерчанам дарили Сергей Любавин, группы «Ассорти» и «Лицей», кавер-группа «АудиоБит», светодиодное шоу «Квинтэссэнс». Завершился праздник фейерверком.

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