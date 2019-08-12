РИАМО - 12 авг. Из-за проведения ремонтных работ на некоторых трассах Московского региона изменен скоростной режим, речь идет о трассе М-11 и М-4, а также о новом выходе на МКАД с трассы М-1, говорится в сообщении пресс-службы «Автодора».

Так, на участке трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург в Московской области (с 15 километра по 149-ый) скоростной режим ограничен до 110 километров в час.

«На автодороге М-4 «Дон» в Подмосковье (участок с 21-го по 93-й километр) для мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн скорость движения – не более 110 километров в час», - говорится в сообщении.

Однако на некоторых участках этой трассы установлены иные ограничения, связанные с проведением дорожных работ. Так, на эстакаде на участке М-4 между 22 километром и 24-м скорость движения будет ограничена до 70 километров в час. Такие же ограничения будут введены на участках 50–52 километра (при влажном покрытии проезжей части). На пункте взимания платы на 71 километре скорость движения не должна будет превышать 30 километров в час.

«Сорок второй – сорок третий километры (реконструкция путепровода) и 48–50 километры (строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги) – до 50 и 60 километров в час», - уточняется в материале.

С 93-го по 211-й километр трассы М-4 «Дон» максимальная скорость движения ограничена также 110 километрами в час. Однако в зоне поста ДПС ограничение будет действовать уже на 50 километрах в час, а пункте взимания платы разрешенная скорость составит 30 километров в час. На дорогах IБ категории на этом участке также будет установлено ограничение в 90 километров в час.

«Сто тридцать первый километр (в зоне разворота в одном уровне на километрах 130+700 - 131+300 в прямом направлении) - ограничения до 80 километров в час», - отмечается в сообщении.

Также выхода на МКАД с М-1 «Беларусь» обзаведется своим ограничением. На участке от нулевого километра до 3+690 установлено ограничение в 90 километров в час, а на участке 3+690 – 18+500 километров — 110 километров в час.

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