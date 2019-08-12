РИАМО – 12 авг. В городском округе Луховицы открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), оборудованный аппаратурой для снятия ЭКГ, дефибрилятором, портативным аппаратом искусственного дыхания, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Этот объект здравоохранения открыли по региональной программе губернатора Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья». В Луховицах это уже третий по счету ФАП, построенный на территории бывшего сельского поселения Головачевское.

«Если раньше жителям деревень приходилось ездить на прием к лечащему врачу в Луховицкую Центральную районную больницу, то теперь первичную медицинскую помощь можно получить рядом с домом», – подчеркнула главный врач Луховицкой Центральной районной больницы Галина Пончакова.

В здании общей площадью более 200 квадратных метров, помимо кабинета фельдшера, оборудованного всем необходимым для работы, включая компьютер и выход в интернет, есть смотровые кабинеты, в том числе акушера-гинеколога, дневной стационар, аптечный пункт. Также в модуле ФАПа есть жилое помещение для фельдшера.