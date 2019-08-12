РИАМО - 12 авг. В деревне Чашниково городского округа Солнечногорск загорелось строение, на место пожара тут же были направлены спасатели, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

О пожаре стало известно в 08:44 в понедельник. Сообщение о нем поступило в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).

«В 11:00 – ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара в деревне Чашниково принимали участие 23 человека и шесть единиц техники.