РИАМО – 12 авг. Холодное лето побудило москвичей с период с 18 июля по 9 августа приобретать дождевики и плащи на 700% чаще, чем покупали в это время в 2018 году, сообщает РБК.

Один из гигантов отечественного онлайн-ритейла Wildberries отметил, что в целом россияне купили дождевиков на 475% больше. Также выросла популярность свитеров – на 417%. По словам президента компании Baon Ильи Ярошенко, для продавцов одежды такая тенденция только на руку.

«Так мы сможем продать новую коллекцию с максимальной маржой и не биться за продажи, как это было в прошлом году. Теплые сентябрь и октябрь (в 2018 году – ред.) были просто катастрофой», — сказал Ярошенко.

Он рассказал, что за 10-11 августа 30% проданных в подшефной ему сети магазинов составила осенне-зимняя коллекция, особенным спросом пользовались плащи, ветровки и трикотаж. По сравнению с прошлым годом, показатель вырос на 18%.

Начало текущего августа в Москве стало самым холодным за 69 лет. За первые 10 дней месяца средняя температура воздуха на метеостанции «ВДНХ» составила плюс 14,2 градуса, что почти на 4 градуса ниже климатической нормы.

В столице за 11 дней августа уже выпало 43 миллиметра осадков при месячной норме в 77 миллиметра.

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