РИАМО - 12 авг. По требованию инспекторов управления Главгосстройнадзора Московской области с 5 по 11 июля на стройплощадках было устранено 233 ранее обнаруженных нарушения, за этот же период инспекторы провели еще 190 проверок, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 132 нарушения строительных норм и правил, приведены в порядок 32 строительные площадки, устранено 33 нарушения порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 36 иных нарушений», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян.

По итогам мониторинга с 5 по 11 июля сотрудники управления выявили на стройплощадках в Подмосковье еще 283 нарушения, которые касаются требований градостроительного законодательства и иных нормативных документов, регулирующих работу в сфере строительства.