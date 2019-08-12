РИАМО - 12 авг. Жильцы дома на Нагорной улице в Москве, в одной из квартир которого произошел хлопок газа, смогут вернуться в свои квартиры в течение полутора часов, сообщил журналистам заместитель префекта ЮЗАО Анзор Алисултанов.

«Жильцы смогут попасть в дом в течение полутора часов. Тогда сотрудниками полиции и МЧС будет закончено обследование. Полной эвакуации дома не производилось, угроза коструткивным элементам отсутствует. Сейчас ограничен доступ только жителям второго подъезда», - сказал Алисултанов.

Ударной волной из окон квартиры выбило два окна в квартире и окна на балконе. Осколки стекол лежат в радиусе 20 метров.

Алисултанов отметил, что в момент хлопка в квартире никого не было. Пострадала межквартирная перегородка.

В подвале дома проводились работы по замене горячего и холодного водоснабжения, которые не имели отношения к газу или электричеству.

Зампрефекта уточнил, что дом расселяться не будет.

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