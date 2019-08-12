РИАМО - 12 авг. Более 260 автомобилей такси проверили за неделю в четырех городских округах Подмосковья, возбуждено 94 административных дела, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На территории Серпухова, Воскресенска, Одинцова, Лыткарина установили водителей такси, у которых отсутствовали предрейсовые медицинские и технические осмотры. По итогам проверки возбуждено 94 дела об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Таксисты перевозили пассажиров без разрешения и с нарушениями условий безопасности. Также некоторые водители не прошли предрейсовые медицинский и технический осмотры, на машинах отсутствуют опознавательный фонарь и шашечный пояс.

«При проверке также учитывались техническое состояние и комплектация автомобиля: наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и выдача кассовых чеков», – отметила начальник управления регионального Административно-транспортного контроля Минтранса области Елена Чаркина.

Подобные проверки проводятся в регионе на постоянной основе. Они нужны для обеспечения безопасности перевозки и пресечения незаконной деятельности. Кроме того, выявляются незаконные парковки легкового такси, определяются проблемные участки автомобильных дорог, производится подбор возможных участков для организации парковок легкового такси.

С начала года уже выявлено более 9 тысяч нарушений, сумма штрафов составила 32,9 миллиона рублей, аннулировано свыше 29,7 тысячи разрешений.

Пассажирам напоминают, что использование услуг нелегальных такси небезопасно.

Всего в Московской области по выданным разрешениям работают более 82 тысяч автомобилей такси.