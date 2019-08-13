РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 авг. Во вторник центр занятости населения (ЦЗН) в подмосковных Люберцах проведет День открытых дверей, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Тринадцатого августа Люберецкий центр занятости населения приглашает на День открытых дверей. Он пройдет с 9:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

Все желающие смогут получить профессиональные консультации по вопросам занятости и вакансиям, а также поучаствовать в мастер-классе по созданию эффективного резюме.

День открытых дверей пройдет по адресу: Люберцы, улица Комсомольская, дом №19