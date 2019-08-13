РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. В Подольском центре занятости населения (ЦЗН) во вторник пройдет День открытых дверей, на котором проведут консультации и мастер-классы по работе на портале по поиску работы и госуслуг, работодатели представят вакансии, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский центр занятости населения 13 августа приглашает на День открытых дверей, который пройдет с 10:00 до 13:00. В программе мастер-класс по работе на портале государственных услуг Московской области и «Работа в «России». Также пройдет презентация вакансий работодателями. Можно будет получить консультации специалистов», – говорится в сообщении.

Все желающие смогут познакомиться с работой центра во время экскурсии и узнать, как работают его специалисты. Подольский центр занятости находится на улице Февральская, 2А.