РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 авг. В микрорайоне Климовск Подольска во вторник отключат свет в пяти домах на улицах Западная и Симферопольская, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольские электросети во вторник, 13 августа, будут выполнять плановые работы. В связи с этим с 9:00 до 16:00 не будет подаваться электроэнергия в микрорайоне Климовск по следующим адресам: улица Западная, дома №№6, 8, 12; улица Симферопольская, дома №№7, 9», – говорится в сообщении.

Предприятие принесло извинения за доставленные неудобства.