РИАМО - 12 авг. Московские музеи сами будут определять дни для проведения дней открытых дверей с бесплатным посещением, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Проведение дней открытых дверей (бесплатного посещения) московских музеев в третье воскресенье каждого месяца завоевало большую популярность среди московской публики. Однако зачастую потоки желающих попасть в музей создавали многочасовые очереди на вход и мешали просмотру экспозиции», — говорится в сообщении.

Посетители не успевали за один день посетить несколько площадок. Поэтому принято решение изменить формат дней открытых дверей. Музеи, участвующие в акции, сами определяют дни, в которые они готовы принять посетителей бесплатно.

При этом большинство музеев оставили воскресенье днем для бесплатного посещения.