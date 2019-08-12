РИАМО - 12 авг. На юге Москвы на улице Элеваторной появится новое фондохранилище музеев, часть коллекций будет доступна для посетителей и специалистов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Под фондохранилище приспособят после капремонта здание №3 на улице Элеваторной. Это недостроенный объект.

«Общая площадь объекта составляет около 13 тысяч квадратных метров, полезная площадь хранения – 8 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Еще одно фондохранилище строят в Коммунарке. Планируется, что свои экспонаты в здании будут хранить 19 столичных и четыре федеральных музея. Его площадь составит 20 тысяч квадратных метров. Объект тоже будет открыт для посетителей. Рядом будут работать выставочные залы, кинозал, помещения для занятий с детьми.

Всего музеям департамента культуры столицы требуется 32 тысячи квадратных метров помещений для хранения экспонатов.