РИАМО - 12 авг. Спасатели вытащили из Борисовских прудов тонущего москвича, пострадавший отказался от дальнейшей медицинской помощи, сообщил РИАМО представитель пресс-службы городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Спасатели поисково-спасательной станции «Борисовская» ГКУ «МГПСС» 12 августа около 17 часов на Борисовских прудах в 150 метрах от берега заметили тонущего человека. Спасатели вытащили его с толщи воды, подняли на судно и экстренно оказали первую помощь, так как пострадавший нахлебался воды», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший 1989 года рождения, от дальнейшей медицинской помощи он отказался.