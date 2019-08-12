РИАМО - 12 авг. За два года специалисты «Мосгаза» обновили системы газоснабжения в 370 столичных многоквартирных домах, обновленное и надежное оборудование получили жители более чем 40 тысяч квартир, говорится в сообщении пресс-службы компании.

До конца года работы по обновлению систем в рамках программы капремонта планируют выполнить еще в 152 домах. Заменено свыше 150 тысяч метров газопровода.

«Согласно установленным нормативам замене подлежат внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет», — говорится в сообщении.

Обновление систем включает установку современных кранов с тремя степенями защиты, диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок высокого качества с дополнительным ПВХ-покрытием, что надежно обеспечивает пожарную безопасность и защиту от «блуждающих» токов на долгие годы. Одновременно специалисты газового хозяйства Москвы проводят ревизию газовых приборов в квартирах.

Согласно промежуточным итогам, в ВАО Москвы обновленное оборудование получили 89 домов. На втором месте САО — 67 домов, затем ЗАО — 45 домов.

«При проведении работ производится полная замена системы газоснабжения дома вплоть до замены гибкой подводки к плитам и газовым колонкам, а качество монтажа в обязательном порядке проверяется сотрудниками специализированной эксплуатирующей организации», — заключается в сообщении.