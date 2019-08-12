РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 авг. Порядка 300 человек пришли на Единый день приема в Королеве, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы городской администрации.

Единый день приема прошел в Королеве в понедельник. На нем жители города могли задать вопросы главе города Александру Ходыреву, руководителю городской администрации, его заместителям, руководителям управляющих компаний и других служб.

«Свои вопросы на едином дне приема задали порядка 300 жителей Королева. Вопросы в основном касались ЖКХ, благоустройства, строительства и расселения из ветхого жилья», – сказала собеседница агентства.

Горожан также интересовали вопросы, касающиеся социальной сферы, здравоохранения и образования.

Сразу после приема в ЦДК имени Калинина глава Королева Александр Ходырев выступил с отчетом о проделанной работе и ответил на вопросы.