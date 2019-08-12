РИАМО - 12 авг. Мещанский суд Москвы арестовал фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича на 13 суток за брань со сцены на акции 10 августа, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

Десятого августа в столице на проспекте Академика Сахарова провели согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным ГУ МВД России по Москве, на пике акции в ней принимало участие около 20 тысяч человек.

«Алексей Полихович арестован на 13 суток», - сказал собеседник агентства.

Полихович ранее был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках на Болотной площади в ходе акции в мае 2012 года. Полиховича освободили по УДО в октябре 2015 года.