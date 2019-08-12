РИАМО - 12 авг. Активиста и члена партии «Яблоко» Валерия Костенка арестовали по решению Басманного суда Москвы, его обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает в понедельник ТАСС.

За Костенка поручилась председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, а прокуратура выступила против его заключения под стражу в СИЗО. Согласно показаниям, сам Костенок признал свою вину в том, что бросил в росгвардейцев пластиковые бутылки, раскаялся и предложил возместить ущерб. Но суд встал на сторону следователя, требовавшего арест.

«Суд счел доводы следствия о необходимости ареста Костенка обоснованными и принял решение отправить обвиняемого под стражу на срок до 11 октября», - сказала судья Евгения Николаева.

Костенок стал 14-м обвиняемым по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. До этого Басманный суд рассмотрел ходатайство, в котором следствие просило арестовать 13-го фигуранта дела - режиссера Дмитрия Васильева. Его арестовывать не стали.

Несогласованный митинг в центре столицы прошел 27 июля в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборы. По данным ГУ МВД России по Москве, на акции задержали более 1 тысячи человек.