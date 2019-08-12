РИАМО - 12 авг. В Подмосковье намерены увеличить площадь заказника «Гремячий водопад на реке Вендиге», площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) планируется увеличить на 33 гектара — с 107 до 140 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Это один из самых красивых и посещаемых заказников Подмосковья. Место, можно сказать, легендарное. <…> Водопад благоустроен, за ним тщательно ухаживают, а его вода считается целебной. Мы решили увеличить площадь заказника для того, чтобы лучше сохранить эти ценнейшие для Подмосковья ландшафтные образования, экосистемы и места паломничества», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Заказник ценен не только водопадом, но и обнаруженными на его территории видами, которые включены в Красную книгу Московской области. Так, например, здесь нашли цветок лунник оживающий, а также черно-синего слизня и обыкновенного осоеда.

Это земля имеет также историческую и сакральную ценность. Так, многие верят в то, что водопад на этом месте возник после молитвы преподобного Сергия, который остановился здесь для стоянки на пути из Троицы в Киржач.

В особо охраняемой природной зоне заказника нельзя рубить деревья и обустраивать стоянки, а также подниматься к водопаду по склону — для этого существует специальная лестница. Положение, согласно которому площадь ООПТ будет увеличена, в скором времени будет внесено в правительство Московской области для рассмотрения.