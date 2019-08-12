РИАМО - 12 авг. Избирательная кампания в Москве может быть прекращена только в судебном порядке в случае отмены решения Мосгордумы о назначении выборов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России.

Ранее глава Красносельского муниципального округа столицы, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин опубликовал письмо с призывом перенести выборы в столичный парламент на конец осени. Яшин также отметил, что отправил письмо главе Центризбиркома РФ Элле Памфиловой.

«Если под отменой выборов понимать отмену (прекращение) текущей избирательной кампании, например, по выборам депутатов Московской городской думы, то законодательство о выборах такой процедуры не предусматривает», — говорится на сайте.

Избирательные комиссии в пределах своей компетенции могут отменять решения об итогах голосования, о результатах выборов.

«При этом при проведении выборов в Мосгордуму ЦИК России даже не является вышестоящей по отношению к МГИК комиссией, так как, согласно Избирательному кодексу города Москвы, ЦИК России не входит в число комиссий, организующих и обеспечивающих подготовку и проведение выборов депутатов Московской городской думы», — отмечается в сообщении.

Избирательная кампания в столице может быть прекращена только в судебном порядке в случае отмены решения Мосгордумы о назначении выборов. Основания для такой отмены могут стать нарушения, связанные с процедурой принятия этого решения. Например, если решение принято с нарушением срока, неуполномоченным органом и так далее. Сейчас решение о назначении московских выборов в суде не оспаривается.

«На практике указанный механизм, не позволяющий прекратить избирательную кампанию до ее завершения, гарантирует, с одной стороны, невмешательство в выборы любых государственных органов, с другой, – служит для обеспечения принципа обязательности проведения выборов», — подчеркивается в сообщении.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На выборы зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты. 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции.

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