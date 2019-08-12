РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. В Подольском роддоме завершили ремонт 1-го гинекологического отделения, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница роддома.

«В Подольском роддоме завершили начатый в июне (2019 года - ред.) ремонт шести палат 1-го гинекологического отделения. В палатах заново оштукатурили и покрасили стены, побелили и выровняли потолки, заменили плинтус, прикрепили бортики», – сказала сотрудник.

По ее словам, также в послеродовой палате покрасили стены и потолки.