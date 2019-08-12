На юго-западе Москвы в жилом доме произошел хлопок газа, в результате инцидента утечки газа нет. В результате ЧП никто не пострадал.
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На юго-западе Москвы в жилом доме произошел хлопок газа, в результате инцидента утечки газа нет. В результате ЧП никто не пострадал.
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