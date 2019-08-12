РИАМО – 12 авг. Опубликовано видео с места ЧП на юго-западе Москвы, где в квартире пятиэтажки произошел хлопок газа, сообщает РЕН ТВ.

«После взрыва начался пожар. <…> Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

На записи видно, что в квартире на втором этаже выбиты стекла, на стене - темный след от дыма.

ЧП случилось в доме на улице Нагорной. Все службы находятся на месте происшествия, проводятся все необходимые работы. По информации «Мосгаза», утечки газа нет.

Видео с места взрыва газа в многоэтажке на юго‑западе Москвы>>