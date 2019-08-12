РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 авг. Водитель пожтехники из Королева стал лучшим в соревнованиях по спортивной рыбалке, сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас» Людмила Кузнецова.

С 9 по 10 августа состоялись соревнования по спортивной рыбалке на острове Липня в акватории Иваньковского водохранилищ близ городского округа Дубна. Представители Дубненского, Мытищинского, Ногинского, Пушкинского, Щелковского территориальных управлений госучреждения отправились на соревнования за звание лучшего рыбака.

«Лучший результат в любительской ловле показал водитель пожарной техники Виктор Антонов из 329 пожарной части Королева. Он же стал первым в номинации «Самая крупная рыба». В конкурсе «Организация лучшего костра» также победили работники Мытищинского теруправления», – сказала Кузнецова.

Участники соревнований приняли участие в квестах, конкурсах частушек, на лучшее разведение костра, лучшую уху и других.

Представитель управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Маргарита Авдеева напомнила участникам мероприятия о важности сохранения чистоты и порядка на острове.