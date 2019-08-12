РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. В понедельник вечером на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 3,4 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 3,4 километра. Пробка начинается возле дома №116 на Октябрьском проспекте и продолжается до пересечения с улицей Космонавтов. Этот участок можно проехать за 16 минут.

Также пробки образовались на Новорязанском, Егорьевском, Зенинском шоссе, улицах Волковская, Кирова, Смирновская. Заторы есть на проспекте Гагарина, улице Космонавтов, Власова, Волковском проезде и Комсомольском проспекте.