РИАМО – 12 авг. На нескольких улицах в центре столицы с 14 августа введут ограничения из-за реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения Москвы.

«Период: с 14 по 30 августа, с 9 сентября по 30 октября круглосуточно. Участок 1: улица Талалихина от дома 6, строение 1, до дома 8. Участок 2: Брошевский переулок от улицы Талалихина до дома 8. Участок 3: Новоселенский переулок. Участок 4: Лавров переулок», – говорится в сообщении.

На указанных участках одну полосу оставят доступной для проезда с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства.

«Участок 5: пересечение Новоселенского переулка и Воронцовской улицы», – дополняется в сообщении.

Особенностью организации движения здесь станет поэтапное занятие одной полосы.

«Участок 6: улица Большие Каменщики от дома 8 до дома 19. Участок 7: улица Гвоздева в районе дома 19 по улице Большие Каменщики», – уточняется в сообщении.

Здесь будут перекрывать одну полосу частично.