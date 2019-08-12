РИАМО - 12 авг. На юго-западе Москвы в жилом доме произошел хлопок газа, в результате инцидента утечки газа нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Улица Нагорная, 18, корпус 3. По предварительной информации, в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием на площади 0,5 квадратного метра. Загорание ликвидировано», — говорится в сообщении.

Все службы находятся на месте происшествия, проводятся все необходимые работы. По информации службы «Мосгаз», утечки газа нет. В результате ЧП никто не пострадал.

Видео с места взрыва газа в многоэтажке на юго‑западе Москвы>>