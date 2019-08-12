РИАМО – 12 авг. В ближайшие выходные жители Жуковского отпразднуют День города, на мероприятие приедут известные отечественные поп-исполнители, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В этом году праздничные мероприятия жители и гости городского округа будут праздновать три дня.

«Основным днем станет суббота, 17 августа. В этот день жителей и гостей Жуковского будет ждать насыщенная программа: разнообразные мастер-классы, детская анимация, спортивные соревнования, выступления городских творческих коллективов и звезд отечественной эстрады, ночной велопробег, просмотр фильма «Экипаж» 1979 года и, конечно же, праздничный салют», – говорится в сообщении.

Салют прогремит над площадью в 22:00.

Праздничный концерт также состоится около Дворца культуры. Начало - в 18:30. Откроют его местные творческие коллективы, а затем перед зрителями выступят Трофим, группы «Вирус» и «Градусы».

Развлекательную программу запустят в городском округе с 16 августа.