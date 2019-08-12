РИАМО - 12 авг. Порядка 670 заявок приняли в Москве на конкурс грантов для НКО, при этом 36% участвуют впервые, сообщила в понедельник председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

«На конкурс грантов для НКО поступило в этом году 670 заявок, немного поменялся вектор конкурса. Уже 36% новых организаций, которые участвуют в конкурсе впервые. Выросла уверенность в своих силах, потому что в прошлом году подавали в основном на небольшие гранты, сейчас 36% подано на большие гранты, на 2,5 миллиона, то есть уже некоммерческие организации готовы к большим полноценным проектам», - сказала Драгунова в эфире телеканала Москва 24.

По ее словам, в настоящий момент идет экспертная оценка проектов. Больше всего проектов подали на номинации «Молодежь Москвы» и «Милосердие и забота».

«Есть новые номинации, например, «Создание позитивного контента в сети Интернет», на нее подано много заявок. Отдельно есть номинация «Мой район», «Московское долголетие», очень большое число заявок подано на проекты, которые связаны с 75-летием Победы, помощью ветеранам», - заключила Драгунова.