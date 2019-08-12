РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 авг. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска установили новые дорожные знаки на улице Театральная, ограничивающие остановку транспортных средств, нарушителей будут эвакуировать, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«С 12 августа на улице Театральная действуют дорожные знаки, ограничивающие остановку автотранспортных средств. В частности, на участке улицы Театральной от Проспекта 50 лет Октября до улицы Симферопольской со стороны площади остановка транспортных средств запрещена. На участке от Проспекта 50 лет Октября до улицы Мичурина парковка будет ограничена по одной из сторон в четные и нечетные дни», – говорится в сообщении.

Автовладельцев просят быть внимательными, транспортные средства нарушителей правил дорожного движения будут эвакуировать.

Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и проведения работ по зимнему содержанию проезжей части, так как припаркованные с двух сторон автомобили препятствовали уборке снега.