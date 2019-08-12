РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 авг. Начальник отдела Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Денис Медведев 16 августа проведет прием жителей Королева, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Королеву.

Встреча пройдет с 16:00 до 18:00 в здании УМВД России по городскому округу Королев по адресу: проспект Королева, дом №6Д.

«Шестнадцатого августа состоится прием граждан начальником jтдела Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Московской области подполковником полиции Денисом Медведевым по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел», – говорится в сообщении.

Запись на прием осуществляется по телефонам: 8(495)511-51-00, 8(495)511-36-52.