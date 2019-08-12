РИАМО - 12 авг. ГУ МВД России по Москве проведет проверку ситуации с избиением девушки на митинге 10 августа в Москве и привлечет виновных к ответственности, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео задержания одной из протестующих. На записи видно, что девушку вели несколько правоохранителей, и один из них ударил ее в живот. В итоге, девушке потребовалась помощь медиков. Согласно медицинским документам, она получила ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.
«По решению руководства ГУ МВД России по Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Сообщаем, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.
В ведомстве также заявили, что размещенная в СМИ информация о личности сотрудника МВД, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, и указанный в сообщениях мужчина отношения к происшествию не имеет.
Проверкой данного происшествия также занимается Следственный комитет.
10 августа в столице на проспекте Академика Сахарова провели согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным ГУ МВД России по Москве, на пике акции в ней принимало участие около 20 тысяч человек. После митинга прошла еще одна акция, которая не была согласована. На ней, по данным МВД, были задержаны 136 человек.
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