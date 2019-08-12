РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 авг. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска 24 и 25 августа пройдут фестивали «Сон в летнюю ночь» и «Славянское подворье», на которых впервые покажут театральные представления, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Праздник двух фестивалей состоится в Дубровицах 24 и 25 августа. Межрегиональный музыкально-театральный фестиваль «Сон в летнюю ночь» впервые пройдет на Дворцовой площади перед усадьбой Голицыных. Он станет соединением театрального искусства с музыкальным. Традиционный XI Открытый межрегиональный фестиваль народного творчества «Славянское подворье» 25 августа посвящен Году театра и 238-й годовщине со дня основания Подольска и Подольского уезда, а также 220-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина», – говорится в сообщении.

«Сон в летнюю ночь» проводится под патронажем министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой. На нем выступят уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Таллина и других городов. Изюминкой станет перфоманс «Пляска жизни». В органном зале культурно-просветительского центра «Дубровицы» пройдут концерты органной музыки и виолончели.

На «Славянском подворье» с 12:00 до 21:00 на Певческом поле развернется многоголосое, лирическое, задорное, музыкальное фольклорное представление. На 11-м фестивале «Славянское подворье» будет 12 площадок, в том числе смотровая.

Впервые организуют «Театральное подворье», где подольские театральные коллективы покажут интерактивные представления. Программы готовятся для детей и рассчитаны на дневное время. Мастера-ремесленники приедут из различных областей ЦФО и Белоруссии.

ДК имени Лепсе готовит сказочное Пушкинское подворье, учреждение «Новый век» представит Лукоморье, ДК «Молодежный» организует славянскую ярмарку, ДК «Романцево» пригласит в купеческую лавку, СДК «Надежда» создаст славянскую шкатулку, КДЦ «Южный» представит перфоманс «Театр сквозь времена».

На «Умном подворье» представят возможности негосударственных учреждений дополнительного образования, куда родители могли бы привести ребенка, в том числе мастер-классы. На «Фермерском подворье» гостей ждет контактный зоопарк, выставки фермерской продукции, ловля рыбы голыми руками в бассейне. Рядом расположится трапезная улица с угощениями, там готовится сюрприз.

В игровой зоне разместят аттракционы и проведут лазертаг, катание на конных упряжках. Зону выставок и мастер-классов готовят музеи Подольска. Праздник завершится ярким фейерверком.

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