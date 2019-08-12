РИАМО - 12 авг. Состояние семилетней девочки из Ингушетии Аиши Ажиговой улучшается, с ней постоянно занимаются ведущие московские реабилитологи, пострадавшая постепенно начинает ходить и даже бегать, сообщил РИАМО представитель пресс-службы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Состояние Аиши Ажиговой улучшается. Она уже 14 дней назад переведена из реанимации в отделение. С ней постоянно занимаются реабилитологи. Она постепенно начала ходить и сейчас даже бегает. Разговорчивая, хорошо вступает в контакт. Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии. Все необходимое для лечения больной в институте есть», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на прошлой неделе больную навестила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Четвертого июля в Детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия попала семилетняя девочка с множественными травмами, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. Позже ребенка самолетом доставили в Москву для лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В нанесении телесных повреждений девочке обвинение предъявили ее 35-летней тете. По данному факту возбуждено уголовное дело.