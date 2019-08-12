РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 авг. Сотрудники ГИБДД Люберец с 16 августа будут выявлять водителей, выезжающих на встречную полосу в рамках оперативно-профилактического мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«На территории обслуживания Люберецкой ГИБДД с 16 по 19 августа проводится операция «Встречная полоса». Целью оперативно-профилактических мероприятия является сокращение и профилактика количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП), случающихся из-за выезда на встречную полосу, так как часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям вплоть до смертельного исхода», – говорится в сообщении.

Причина, по которой водители оправдывают грубое нарушение ПДД, чаще всего одна – они куда-то опаздывают, либо им «неохота» стоять в пробках. Вместе с тем, даже при скорости 40 км/ч удар от лобового столкновения может оказаться фатальным, а последствия для водителей и пассажиров – несоизмеримыми с выигранными минутами.

С начала года по вине водителей, выехавших на встречную полосу движения, произошло 4 ДТП, сотрудниками ГИБДД пресечено 233 нарушения по статье 12.15 части 4 КРФоАП.