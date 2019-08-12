РИАМО - 12 авг. Девятилетняя девочка выпрыгнула в окно пятого этажа в Домодедове, надеясь записать эффектное видео для соцсетей, девочка жива, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

«Современные дети, мир высоких технологий и гаджетов. В Домодедове девятилетняя девочка спрыгнула с окна кухни 5-го этажа, записав свой прыжок на видео мобильного телефона. В ходе телефонного разговора она пояснила, что данный поступок совершила для последующей публикации в социальной сети с целью получения большого количества «лайков» и раскрутки своей странички», — написала Мишонова на своей странице в Instagram.

Она добавила, что к прыжку девочка относилась неосознанно и не думала о последствиях.

«Ценой эффектного видео чуть не стала человеческая жизнь!» — резюмировала омбудсмен.

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