РИАМО - 12 авг. Собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью в шесть гектаров в городском округе Щелково оштрафовали за нарушение земельного законодательства, владелец земель не выполнял обязательные мероприятия по защите земель и охране почв, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В июне 2019 года управлением проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении предпринимателя Бочкарева, являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью шесть гектаров, расположенного в Щелкове.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения земельного законодательства РФ, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», – говорится в сообщении.

Инспекторы обнаружили на участках сорную многолетнюю растительность, а также отвалы грунта, перекрывающего плодородный слой. Обнаружилась также карьерная выемка. Специалисты пришли к выводу, что участки долгое время никем не использовались по их прямому назначению и находятся в запущенном состоянии.

В итоге, Бочкарев Д.В был привлечен за выявленные нарушения к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.